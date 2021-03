Erst für nach den Osterferien hat das Land die Umsetzung einer einheitlichen Strategie zur Umsetzung von freiwilligen Corona-Schnelltests an rheinland-pfälzischen Schulen angekündigt. Die VG Birkenfeld wollte so lange nicht warten. Nachdem das Landesamt für Jugend und Soziales vorige Woche seine Zustimmung gegeben hatte, startete die VG am Montag in der Grundschule und in der Förderschule Birkenfeld ihr Pilotprojekt. Die NZ war beim Auftakt in der Grundschule dabei.