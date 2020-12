Idar-Oberstein

Im Jahr 2019 wurden im örtlichen Zuständigkeitsbereich der Polizei Idar-Oberstein, zu dem auch die VG Herrstein gehört, insgesamt 3240 Straftaten statistisch erfasst. Gegenüber dem Vorjahr mit 2564 Fällen bedeutet dies eine Zunahme um 676 Fälle, was einem Plus von 26,4 Prozent entspricht. Aufgeklärt wurden 2234 Straftaten, was einer Quote von 69 Prozent und einem leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Zahl der ermittelten Tatverdächtigen ist im Vergleich zum Jahr 2018 um 248 gestiegen, was sich mit der ebenfalls gestiegenen Zahl der erfassten Straftaten erklären lässt.