VG Birkenfeld

Philipp Conrad ist der neue Leiter des Forstreviers Birkenfeld-Leisel: Der 27-Jährige ist in Dhronecken aufgewachsen, wohnte zuvor in Thalfang und jetzt in der Nähe von Birkenfeld. Seit dem 1. Oktober ist er staatlicher Leiter eines Reviers, dass für ein Gebiet mit Gemeindewäldern zuständig ist.