Pfarrerin Röske sagt per Videoübertragung ihrer Gemeinde adieu

Idar-Oberstein

Angelika Röske, seit dem März 2002 Pfarrerin der Kirchengemeinde Idar, wird am morgigen Sonntag, 7. Juni, um 10.45 Uhr in einem Zentralgottesdienst in der Stadtkirche Idar aus ihrem Dienst verabschiedet und kirchlich entpflichtet. Da die Zahl der Besucher aufgrund der aktuellen Hygienevorschriften begrenzt ist, wird der Gottesdienst zeitgleich auf eine Leinwand im benachbarten Martin-Luther-Haus übertragen. Für beide Veranstaltungen ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, den Gottesdienst online zu verfolgen, und zwar auf der Internetseite der Kirchengemeinde Idarbachtal ( www.obere-nahe.de), auf der Internetseite der Idar-Oberstein-App sowie über Facebook auf den Seiten des Kirchenkreises Obere Nahe.