Pfarrer für die Übergangsphase: Christoph Engels startet in der Kirchengemeinde Berschweiler

Im Rahmen eines gut besuchten Gottesdienstes wurde kürzlich Christoph Engels als Nachfolger für die Anfang Juni ausgeschiedene Pfarrerin Christiane Rolffs in sein Amt in der evangelischen Kirchengemeinde Berschweiler eingeführt. Neben Jutta Walber, der Superintendentin des Kirchenkreises Obere Nahe, und Pfarrer Burkard Zill aus Baumholder nahmen auch die Bürgermeister der insgesamt elf Orte, die zum Zuständigkeitsbereich der Kirchengemeinde gehören, sowie VG-Bürgermeister Bernd Alsfasser an der Zeremonie teil.