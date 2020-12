Birkenfeld

Auch wenn nach der jüngsten Regierungserklärung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer schon am Sonntag grundsätzlich eine Gottesdienstfeier mit Besuchern wieder möglich wäre, will die katholische Pfarrei St. Jakobus in Birkenfeld darauf verzichten. Denn das kurz zuvor vom Bistum Trier erstellte Schritt-für-Schritt-Schutzkonzept zur Wiedereröffnung der Kirchen beinhalte eine so große Zahl an Auflagen, dass diese in der gesamten Pfarreiengemeinschaft (PG) Birkenfeld-Langweiler so kurzfristig vorerst nicht zu erfüllen sind, sagt Pastor Christoph Eckert.