Der Edeka-Markt in der Mainzer Straße 91–95 schließt am 23. April für mehrere Monate, er wird umfassend modernisiert und erweitert. Die Arbeiten sind bereits angelaufen. Edeka-Kaufmann Peter Bauer tritt den Ruhestand an, und Michael Lorenz aus Idar-Oberstein wird neuer Betreiber. Er plant die Wiedereröffnung des Marktes im Spätherbst.