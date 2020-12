Veitsrodt

Bis vor Kurzem war es noch Sommer gewesen, doch dann rauschten die Temperaturen mit nur noch einstelligen Werten in den Keller und es wurde nass dazu. Nicht jeder findet Gefallen daran, wenn sich der Herbst wie an diesem Wochenende präsentiert, und so litt auch der Veitsrodter Krammarkt insbesondere am Samstag unter dem schlechten Wetter.