Plus Rückweiler/Heide

Patenschaft wird unterzeichnet und gefeiert: Formale Unterschriften folgen nun in Rückweiler

Von Benjamin Werle

i Im Juni besuchte eine Abordnung amerikanischer Soldaten des 95th Combat Sustainment Support Battalion die Heide. Am Freitag soll bei einem Festakt die Patenschaft mit den Gemeinden Rohrbach, Rückweiler und Hahnweiler unterzeichnet werden. Foto: Benjamin Werle

Die deutsch-amerikanische Freundschaft steht am morgigen Freitag am Dorfgemeinschaftshaus in Rückweiler im Mittelpunkt: Die Heidegemeinden gehen eine offizielle Patenschaft mit dem 95th Combat Sustainment Support Battaillon ein. Ab 16 Uhr werden die Ortsbürgermeister aus Rohrbach, Rückweiler und Hahnweiler gemeinsam mit Oberstleutnant Robin Eskelson, Kommandeurin des Verbandes der US Army in Baumholder die Patenschaftsurkunde unterzeichnen.