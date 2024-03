Plus Idar-Oberstein

Parteitag in Idar-Oberstein: OB Frank Frühauf führt CDU-Kreisliste an

Von Vera Müller

i CDU-Kreischef Stephan Dreher (2. von links, hintere Reihe), Landrat Miroslaw Kowalski (links) und der Idar-Obersteiner OB Frank Frühauf (2. von rechts), der auf dem ersten Listenplatz kandidiert, gratulierten Kirsten Beetz für 20-jährige, Bernd (hinten, Mitte) und Annemarie Minwegen (2. von links) sowie Sascha Diepmanns (rechts) für 25-jährige sowie Walter Mörtl (2. von rechts) für 35-jährige Zugehörigkeit zur CDU. Foto: Vera Müller

Lesezeit: 3 Minuten

CDU-Kreisvorsitzender Stephan Dreher sprach von einem „Feiertag für die Demokratie, die von der Basis ausgeht“: An diesem Feiertag, der Kandidatenaufstellung für den Kreistag mit Blick auf die Kommunalwahl am 9. Juni, wollten allerdings in der Mehrzweckhalle Göttschied nur 64 Mitglieder teilnehmen. 418 waren eingeladen.