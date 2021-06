Idar-Oberstein

Parkendes Auto gestreift: Unfallflucht in der Tiefensteiner Straße

Zu einer Unfallflucht ist es am Sonntag gegen 14.15 Uhr in der Tiefensteiner Straße gekommen. Laut Polizei streifte ein Suzuki Swift einen geparkten Pkw, der Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Granatweg.