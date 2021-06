Wo jetzt wohl im Vatikan das Geschenk aus Idar-Oberstein liegt? Am 27. Mai überreichte der nordmazedonische Präsident Stevo Pendarovski während eines offiziellen Besuchs Papst Franziskus die Arbeit einer Designerin, die in Idar lebt und arbeitet und den Design-Campus der Fachhochschule Trier in der Vollmersbachstraße besucht.