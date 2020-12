Idar-Oberstein

Einen Traumstart legte der Modepark Röther vor knapp einem Jahr hin: Im August 2019 wurde der 44. Markt des Unternehmens mit Sitz in Michelfeld in Baden-Württemberg im ehemaligen Karstadt-Haus in Idar-Oberstein eröffnet. Marktleiter Dieter Ahrens erinnert sich: „Die Aufregung war damals riesig. Und dann kam eine Welle der Euphorie. Der Ansturm bei der Eröffnung, der VIP-Abend am Tag davor: Das war schon überwältigend. Es war schon erstaunlich: So viele hatten offenbar darauf gewartet, dass wieder Leben in das Haus einkehrt und man in Oberstein so richtig shoppen kann.“