Idar-Oberstein

Seit November haben Alkoholiker in der Region und darüber hinaus keine Möglichkeiten zu persönlichen Treffen. Die Corona-Krise strahlt in alle Ebenen hinein: auch in die Selbsthilfegruppen. Ein gutes Beispiel sind die Meetings der Anonymen Alkoholiker (AA) in Idar-Oberstein, die nicht wie üblich stattfinden können.