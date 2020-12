Otto Deckers Glocke kann wieder erklingen

Idar-Oberstein

In diesen Tagen geht ein alter Wunsch des 2018 verstorbenen Obersteiners Alfred Peth, der letzte Betreiber des knapp 200 Jahre alten Bekleidungshauses Treibs in der Obersteiner Hauptstraße, in Erfüllung: Die Glocke, die in der nach dem Zweiten Weltkrieg errichteten provisorischen Holzkirche auf der Struth hing, die vom Idar-Obersteiner Ehrenbürger Otto Decker gestiftet wurde, hat einen neuen Platz im Türmchen der Friedhofskapelle Almerich bekommen. Das geschah bislang durch die Corona-Krise weitgehend im Verborgenen, da die räumlichen Verhältnisse keinen entsprechenden Festakt zuließen und auch der Einsatz der Glocke aufgrund der Sperrung der Kapelle für Trauerfeiern nur sporadisch erfolgte. Die offizielle Einweihung soll nun am Totensonntag, 22. November, im Rahmen der traditionellen Feierstunde der evangelischen Gemeinde Oberstein auf dem Friedhof Almerich nachgeholt werden, berichtet Pfarrerin Heike Schmidt im Gespräch mit unserer Zeitung.