Ottmar Ding ist tot. Der Ortsbürgermeister von Sonnenberg-Winnenberg ist am Montag nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 72 Jahren gestorben. Er wird am 24. Juli in seinem Heimatdorf beigesetzt. Ding war der dienstälteste Dorfchef in der VG Birkenfeld. Er stand seit 1989, also seit 32 Jahren, an der Spitze der aktuell rund 450 Einwohner zählenden Gemeinde.