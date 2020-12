Kreis Birkenfeld

Wer dieser Tage im Supermarkt seine Besorgungen macht, läuft unweigerlich an Ständen mit Schokoladen-Osterhasen und vielerlei Sorten Eiern vorbei. Man greift zu und freut sich auf die Leckereien, die Ostern versüßen. Diejenigen, die gern das Hochfest in ihrer Kirche gefeiert hätten, müssen in diesem Jahr jedoch darauf verzichten. Riten wie die Palmenweihe am Palmsonntag, die symbolische Waschung an Gründonnerstag, die Kreuzverehrung an Karfreitag und das Osterfeuer – nichts davon kann in diesem Jahr stattfinden.