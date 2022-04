War das ein Jubel, als die Freunde aus Warcq in diesem Jahr zu ihrem Osterbesuch in Baumholder eintrafen. Angeführt wurde die kleine Delegation aus Frankreich diesmal von Marie-Annik Pierquin, die 2020 als Nachfolgerin ihres Mannes zur Bürgermeisterin gewählt worden war. Begleitet wurde sie unter anderem vom Vorsitzenden des Freundschaftskomitees in Warcq, Bernard Maillard.