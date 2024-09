Plus Berschweiler Ortsgemeinden informieren über Hochwasserschutzkonzept: Bürger sollen beteiligt werden Von Niels Heudtlaß i Die Ortsbürgermeister der Gemeinden, Verantwortliche der SGD Nord, sowie der VG Baumholder, sowie die Planer des Ingenieurbüros Reihsner stellten gemeinsam den Ablauf auf dem Weg zum Starkregenschutzkonzept vor. Foto: Niels Heudtlaß Die Gemeinden Berschweiler, Eckersweiler, Mettweiler und Fohren-Linden planen ein gemeinsames Hochwasserschutz- und Starkregenkonzept. In einer Informationsveranstaltung stellt das beauftragte Ingenieursbüro vor, wie das Konzept entstehen soll. Dazu sollen die Bürger der Ortsgemeinden einen großen Teil beitragen. Lesezeit: 3 Minuten

In der Dr.-Darge-Halle in Berschweiler hat das Ingenieurbüro Reihsner den Weg zu einem Hochwasserschutz- und Starkregenkonzept für die Ortsgemeinden Berschweiler, Eckersweiler, Mettweiler und Fohren-Linden vorgestellt. "Unter anderem wollen wir heute und mit dem Konzept klären, wer in Sachen Hochwasserschutz, welche Maßnahmen ergreifen darf und wo die Zuständigkeiten liegen", sagt Berschweilers ...