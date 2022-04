Mit einem Jahr Verspätung beginnen jetzt die Arbeiten an der L 172, der Hauptstraße, in Rimsberg. Wie Eckhard Hecht, Leiter der dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) untergeordneten Masterstraßenmeisterei Kirn, auf NZ-Anfrage mitteilt, wird die beauftragte Firma Lehnen aus Sehlem (Kreis Bernkalstel-Wittlich) ab Montag, 2. Mai, den Ausbau der Ortsdurchfahrt in Angriff nehmen. Dies wird eine längere Vollsperrung des L 172-Teilstücks zur Folge haben.