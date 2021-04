Ortschef und sechs Ratsmitglieder: Klares Bekenntnis zum Nutzen der DGH-Sanierung

In einer gemeinsamen schriftlichen Stellungnahme äußern sich Rückweilers Ortsbürgermeister Lutz Altekrüger und die Ratsmitglieder Dieter Keller, Manuel Lambert, Tobias Schäfer, Thorsten Schneider, Marco Gutendorf und Jürgen Schwan zum NZ-Artikel „Rückweilerer Rätin legt ihr Mandat nieder“ vom 9. April. In ihrem Schreiben legen die genannten Gemeindevertreter ihre Sicht zu den Kritikpunkten der ehemaligen Rätin Kerstin Müller dar, die zuvor in einer Sitzung ihren Rücktritt aus dem Gremium bekannt gab und dabei in einem Schreiben Anstoß an der Finanz- und der Kommunikationspolitik im Heideort genommen hatte.