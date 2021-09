Bei der Ortsbürgermeisterdirektwahl in Dienstweiler hat sich am Sonntag Martin Hey den Sieg gesichert. Der 37 Jahre alte bisherige Beigeordnete der 340-Einwohner-Gemeinde setzte sich gegen seinen 46-jährigen Mitbewerber Tim Caspary durch. Auf Hey entfielen 132 gültige Stimmen, was einem Anteil von 67,35 Prozent entspricht.