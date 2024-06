Plus Abentheuer Ortsbürgermeisterwahl in Abentheuer: Markus Berang will Amt nicht antreten Von Niels Heudtlaß i Zwar können die Abentheurer am 9. Juni weiterhin ihre Stimme für Markus Berang abgeben. Dieser würde bei einem Wahlerfolg jedoch nicht Ortsbürgermeister werden wollen. Foto: Marijan Murat/DPA Markus Berang will im Falle eines Wahlsiegs das Amt des Ortsbürgermeisters nicht antreten. In diesem Fall könnte es Neuwahlen in Abentheuer geben. Lesezeit: 1 Minute

Ortsbürgermeisterkandidat Markus Berang aus Abentheuer will, falls er am Sonntag gewählt wird, das Ehrenamt nicht übernehmen. „Bereits am 17. Mai habe ich gegenüber der Verbandsgemeinde Birkenfeld die Rücknahme meiner Kandidatur für die Wahl zum Ortsbürgermeister in der Gemeinde Abentheuer schriftlich erklärt“, teilt der 56-Jährige mit. Rücktritt von Kandidatur nicht möglich Aufgrund des ...