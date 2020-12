Idar-Oberstein

„Wenn wir den Kindern helfen können, ihr Leben auf ein stabiles Fundament zu stellen, durch Arbeit und Bildung, dann können sie sich als gute Bürger in ihrem Land Kenia einbringen.“ Das schrieb Michael Welsch, einer der Paten für Kinder und Jugendliche in einem Kinderheim der Orphan's Hope and Life nicht weit vom Mount Kenia entfernt. Welsch ist Kinderpate und Kassenwart des Vereins Orphan's Hope and Life, einer Organisation, die im Kreis Birkenfeld ihr Zentrum hat: Mabel Ngari aus Birkenfeld ist Vorsitzende, der Idar-Obersteiner Unternehmer Bernhard Zwetsch ihr Stellvertreter.