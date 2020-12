Idar-Oberstein

„Orient trifft Abendland“ heißt es ab sofort in der Fußgängerzone in Idar. Würzige Gerüche in der Nase und arabische Klänge in der Luft: „Lassen Sie sich von unseren orientalischen Köstlichkeiten überraschen.“ So lautete die Werbung, als Mitte März das orientalische Bistro Habibis in der Idarer Fußgängerzone zwischen Optik Becker und dem Reformhaus Gillmann eröffnet wurde.