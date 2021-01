Veitsrodt

Geschätzt 150.000 Menschen besuchen in jedem Jahr den Roarer Maad, den größten Prämienmarkt in Rheinland-Pfalz. Im vergangenen Jahr allerdings musste das Spektakel infolge der Corona-Pandemie ausfallen. Nun hofft das Organisationskomitee, dass der Veitsrodter Prämienmarkt 2021 wie gewohnt am zweiten Juliwochenende auf dem Marktgelände „Unter den alten Eichen“ über die Bühne gehen kann. „Wir planen so, als ob der Markt ganz normal stattfinden könnte“, sagt Jürgen Schneider, Vorsitzender Interessengemeinschaft Veitsrodter Prämienmarkt (IVP).