Kreis Birkenfeld/Bad Kreuznach

Mit der Aussicht auf den großen Lottogewinn in Form einer Riesensumme Geld oder eines Premiumautos lockte eine aus dem Kosovo operierende Bande ältere, alleinstehende Menschen in ganz Deutschland in die Falle. Die Anrufe aus einem Callcenter im Kosovo bei zahlreichen Senioren dienten nur einem Zweck: Die Betrüger erleichterten sie zumeist um ihre gesamten Ersparnisse.