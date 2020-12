Bundenbach

Für ein spektakuläres Bild hat eine Opel-Fahrerin in Bundenbach im Landkreis Birkenfeld gesorgt. Am Donnerstagabend war die 35-Jährige in Richtung Rhaunen unterwegs. Gegen 20 Uhr kam Sie nahe der Kirche von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Maueranfang.