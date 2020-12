Online-Kurs: Mit dem Baby in die Wanne

Idar-Oberstein

Mit Inge Wagner fühlen sich alle im Wasser des Beckens der Seniorenwohnanlage Grimm in Tiefenstein wohl: ob werdende Mamis, Babys, Kinder … Die Idar-Obersteinerin ist von Beruf Kinderkrankenschwester. Aber ihre Leidenschaft liegt in der Tätigkeit als zertifizierte Schwimmlehrerin im Bereich Schwimmen für Kinder und Aquafitness für Schwangere – mit langjähriger Erfahrung. Sie weiß, worauf es ankommt, und hat reichlich Qualifikationen und Zertifikate gesammelt. Und dann kam Corona: Schwimmkurse abzuhalten, ist (noch) unmöglich, wobei die Expertin aktuell an entsprechenden Konzepten arbeitet, um alle Auflagen und auch darüber hinaus entsprechende Sicherheitsvorkehrungen erfüllen zu können.