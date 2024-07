Plus Idar-Oberstein Olympiasieger Bernd Cullmann hofft auf Staffelmedaille – Buch in Vorbereitung Von Kurt Knaudt i Der Empfang für den Olympiasieger übertraf seine kühnsten Erwartungen: Tausende feierten den „Bub aus Tiefenstein“. Foto: Hosser (Archiv) Seine Karriere dauerte nur drei Jahre, aber sie wurde durch einen Olympiasieg gekrönt: Bernd Cullmann gewann 1960 in Rom gemeinsam mit Armin Hary, Martin Lauer und Walter Mahlendorf Gold in der 4-mal-100- Meter-Staffel. Die Amerikaner lagen damals im Ziel ganz knapp vor den Deutschen, wurden aber wegen Überlaufen der Wechselmarke disqualifiziert. Lesezeit: 4 Minuten

Von den derzeit laufenden Olympischen Spielen in Paris will sich der 84-jährige Idar-Obersteiner so wenig wie möglich entgehen lassen. Bereits seit Monaten beschäftigt sich der Edelsteinschleifer mit einem Projekt, das ihm sehr am Herzen liegt: Im November erscheint ein Buch mit seinen Erinnerungen unter dem Titel „Der schnellste Schleffer der ...