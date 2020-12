Olivier Merten leitet das Idar-Obersteiner Amtsgericht: Der neue Chef setzt auf bürgernahe Justiz

Idar-Oberstein

Das Amtsgericht Idar-Oberstein hat seit gut einem Monat einen neuen Leiter, der Hans-Walter Rienhardt nachfolgt: Olivier Merten. Der gebürtige Berliner ist 42 Jahre alt. Er berichtet: „Ich habe das französische Gymnasium in Berlin besucht und dort mein Abitur und das französische Baccalauréat erreicht. Anschließend habe ich Rechtswissenschaften an der Freien Universität Berlin studiert.“ Während des Studiums folgten zwei Auslandssemester in Grenoble. Nach der ersten juristischen Staatsprüfung leistete Merten auch einen Teil seines Referendariats in einer Rechtsanwaltskanzlei in Paris. Nach dem zweiten juristischen Staatsexamen im Jahr 2009 strebte er vorrangig eine Einstellung in den Justizdienst an: „Ich habe mich relativ zeitgleich in verschiedenen Bundesländern um eine Anstellung bei der Justiz beworben, denn im Bundesland Berlin herrschte zu dieser Zeit nahezu ein Einstellungsstopp.“