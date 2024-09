Oldtimer und weitere Autos geraten in Freisen in Brand: Unterstützung aus Baumholder und Birkenfeld

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Freitag gegen 14.30 Uhr ein Oldtimer und danach weitere Fahrzeuge und Schuppen auf einem Grundstück im Freisener Ortsteil Reitscheid in Brand geraten. Auch Einheiten aus Baumholder und Birkenfeld rückten zur Unterstützung der Löscharbeiten an. Foto: Florian Blaes