OIE modernisiert das Stromnetz zum Ökompark – Davon profitieren auch die Heidedörfer

i In der Ortslage Rohrbach wird die bisherige Ortsnetzstation in der „Dorfwies“ zurückgebaut, und auch die 20-KV-Freileitung, von Fohren-Linden kommend, wird durch eine neue Erdkabelanbindung ersetzt. Fotos: Benjamin Werle Foto: Benjamon Werle

Parallel zur Erschließung des Ökomparks Heide-Westrich zwischen Leitzweiler, Hahnweiler und Rückweiler arbeitet die OIE daran, die Energieversorgung des neuen Gewerbe- und Industrieparks sicherzustellen. Vorstand Thomas Johann und Netzplaner Peter Klingels erläuterten am Mittwoch in Rohrbach, wie der erste von zwei Versorgungssträngen in den Ökompark verlaufen wird.