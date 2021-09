Modern, klimafreundlich, innovativ. Mit diesen Attributen wurde das Biomasseheizwerk der OIE in Baumholder bei der offiziellen Einweihung vorgestellt. Noch nicht einmal ein Dreivierteljahr dauerte die Bauzeit der 9-Millionen-Euro-Anlage, die bereits im Frühjahr 2020 in Betrieb genommen wurde und der Versorgung der amerikanischen Liegenschaften in Baumholder dient.