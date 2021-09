Schon 86 Gebäude in Gimbweiler sind an das am 1. April 2020 in Betrieb genommene Biosolar-Nahwärmenetz angeschlossen. Hinzu kommen noch 10 Häuser im zweiten Bauabschnitt des Neubaugebiets „Auf dem Kreuzgarten“ sowie weitere Kunden, denen nach wie vor attraktive Konditionen winken.