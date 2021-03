Kreis Birkenfeld

„Offene Werkstätten“ werden in den Mai verschoben

Die beliebte Veranstaltung „Offene Werkstätten“ wird auch in diesem Jahr ihren üblichen Termin am Wochenende vor Ostern nicht einhalten können. Die Schmuckgestalter in und um Idar-Oberstein haben aber schon früh einen Ausweichtermin gefunden: Am Samstag, 15., und Sonntag, 16. Mai, öffnen die Werkstätten mit außergewöhnlichem Schmuck ihre Türen.