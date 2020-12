Kreis Birkenfeld

Die Bedingungen waren schwierig, aber am Ende waren alle froh, dass alles so gut gelaufen ist. Die Aktion „Offene Werkstätten“, zu der rund zwei Dutzend Schmuckschaffende aus der Edelstein-Region um Idar-Oberstein in den vergangenen Jahren immer am Wochenende vor Ostern eingeladen hatten, musste in diesem Jahr wegen der Pandemiemaßnahmen zum gewohnten Termin ausfallen und wurde nun am vergangenen Wochenende nachgeholt. Durch die Bank war man bei allen 19 teilnehmenden Werkstätten – einige konnten beim Ersatztermin nicht dabei sein – sehr zufrieden mit der Resonanz.