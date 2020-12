Niederwörresbach

Der Kreis Birkenfeld übernimmt den Busverkehr in Idar-Oberstein zum 1. August 2022: Das beschloss der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung bei drei Gegenstimmen und einer Enthaltung. An diesem Stichtag soll das neue Konzept für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) mit zahlreichen Verbesserungen und neuen Angeboten für den gesamten Kreis umgesetzt werden.