Ökompark Heide-Westrich: VG-Chef fühlt sich verschaukelt

VG Baumholder

In Sachen Ökompark Heide-Westrich ist wieder einmal Warten angesagt – das ärgert Verbandsgemeindebürgermeister Bernd Alsfasser, der sich nun schon seit einigen Jahren darum bemüht, das Projekt zu einem Ende zu bringen. Wie Alsfasser im NZ-Gespräch erklärt, fühlt er sich mittlerweile vom rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerium auf den Arm genommen. Dort muss entschieden werden, ob das geplante Gewerbegebiet zusätzlich zum Autobahnanschluss noch eine Anbindung an eine andere Straße braucht – davon hängt ab, ob es ein Happy End oder ein unschönes Erwachen gibt. Vertreter des Kreises und der Verbandsgemeinde wollten in Mainz eine kürzlich verabschiedete Resolution übergeben, daraus wird erst mal nichts. Stattdessen hat man Bernd Alsfasser einen Fragebogen zugesandt und um Beantwortung gebeten.