Kreis Birkenfeld

Eine Firma, die bis zu 140 Arbeitsplätze bietet, hat Interesse an einer Niederlassung im Ökompark Heide-Westrich bekundet. Mit dieser Nachricht überraschte Baumholders Verbandsgemeindebürgermeister Bernd Alsfasser bei einer Sitzung des Gemeinderats Leitzweiler am vergangenen Montag. Die Information sei brandaktuell, teilte der Verwaltungschef der Nahe-Zeitung im Gespräch mit. Alsfasser, der von einer „großen Chance“ sprach, hofft, dass durch die Entwicklung endlich Schwung in das Langzeitprojekt kommt. „Die Zeit zum Handeln ist jetzt gekommen“, betonte Alsfasser. Kritik an der Kreisverwaltung in der Sache übte Leitzweilers Ortsbürgermeister Andreas Werle.