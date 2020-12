Rückweiler/Hahnweiler

Die Corona-Krise mag den Menschen zurzeit viele Freiheiten nehmen – aber die Musik verteidigt tapfer ihren Posten, mit etlichen Unterstützern auf ihrer Seite. Auch auf der Heide erklingen immer sonntags Melodien, die sich über die Dächer verbreiten. In Rückweiler und Hahnweiler spielten am Sonntagabend ab 18 Uhr wieder einige Mitglieder des Musikvereins Heide, ganz nach dem Vorbild der Balkonkonzerte in Italien.