Plus VG Baumholder

„OB“-Wahlen in der VG Baumholder: Die Amtsinhaber setzen sich alle durch

i In der Brühlhalle in Baumholder musste der Wahlausschuss ab 18 Uhr die Wahlzettel für die Räte und Bürgermeisterwahlen aus einer Urne zuerst einmal sortieren, bevor es in die Auszählung der Stimmen gehen konnte. Fotos: Saueressig/Nikola Krieger/Benjamin Werle (2) Foto: Sascha Saueressig

In acht der 14 Ortsgemeinden standen am Sonntag auch die Ortsbürgermeister zur Wahl. Überraschungen blieben dabei weitestgehend aus: Die Amtsinhaber in Berschweiler, Hahnweiler, Rückweiler, Heimbach, Ruschberg, Berglangenbach und der Stadt Baumholder wurden in ihren Ämtern bestätigt. In Eckersweiler kommt mit dem bisherigen ersten Beigeordneten Manuel Neu ein Neuling nun offiziell hinzu.