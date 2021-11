VG Birkenfeld

OB-Wahlen in Abentheuer und Sonnenberg: Klare Siege für Thiel und Robbert

Andrea Thiel kann in ihr Amt zurückkehren, das sie infolge eines Gerichtsurteils im August hatte abgeben müssen. Bei der Ortsbürgermeister-Neuwahl in Abentheuer erreichte die 47-jährige Bankkauffrau am Sonntag – sie war einzige Kandidatin – klar die notwendige absolute Mehrheit an Jastimmen: Am Ende waren es 84,6 Prozent.