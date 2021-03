Obst und Gemüse gibt es immer: Marktmeister hat WhatsApp-Gruppe eingerichtet

Blumen, Kleider und natürlich Obst und Gemüse: Noch war die Zahl der Wochenmarktbeschicker überschaubar, die eine Woche vor Ostern ihre Buden auf dem Platz vorm Treibhaus und auf der anderen Straßenseite am Rand des Talweiherplatzes aufgebaut hatten. Ein Blumenstand ist da, aber das hat vermutlich mehr mit dem frühlingshaften Wetter und erst in zweiter Linie mit Ostern zu tun. Die Stände für Obst und Gemüse sind praktisch immer aufgebaut, auch mitten im Winter, vorausgesetzt, es ist nicht so kalt, dass ihre Produkte gefrieren und dann aufplatzen.