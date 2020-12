Archivierter Artikel vom 03.03.2020, 16:04 Uhr

Obfrau der Ärzteschaft kritisiert Gesundheitsamt Karoline Hautmann-Strack, FDP-Kreistagsmitglied und Obfrau der Kreisärzteschaft, kritisierte die Informationspolitik des Gesundheitsamts im Zusammenhang mit der Corona-Problematik. Auf eine Infoveranstaltung oder Informationen per E-Mail hätte die Ärzteschaft vergeblich gewartet. Diana Thiel verwies auf die Homepage des Robert-Koch-Instituts, auf der stündlich neue Informationen veröffentlicht würden.