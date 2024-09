Plus Idar-Oberstein

Obersteiner Stadtquartier Wasenstraße: Arbeit wird fortgesetzt

i Die Arbeit im Obersteiner Stadtquartier soll fortgesetzt werden. Ein Förderantrag wurde bereits gestellt. Foto: Stadtverwaltung/Kevin Keller

Wenn man ärmer wird, hat das in diesem Fall einen Vorteil: Man kommt wieder an Fördergelder ran, die vorher verwehrt wurden. So ergeht es der Stadt Idar-Oberstein mit Blick auf die Gestaltung des Stadtquartiers Wasenstraße, das Jahr 2020 in das Bund-Länder-Programm „Sozialer Zusammenhalt“ aufgenommen wurde. Grundlage für die Gesamtmaßnahme bildet das integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK), in dem die Ziele und Maßnahmen zur Verbesserung der Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie zur Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen abgebildet sind, wie in der Sitzung des städtischen Bauausschusses erläutert wurde.