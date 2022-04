Der Verwaltung ist die außerordentlich schwierige Situation der kulturtreibenden Vereine in Idar-Oberstein sehr bewusst. In Zusammenarbeit mit Kulturausschussmitglied Armin Schramm, dem Vorsitzenden des Dachverbands Kulturtreibender Vereine, sollen deshalb alle Vereine zu einem Treffen eingeladen werden, kündigte OB Frank Frühauf im Rahmen der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses an.