Oberbürgermeister Frank Frühauf hat im abschließenden Tagesordnungspunkt „Mitteilungen und Anfragen“ der jüngsten Stadtratssitzung in der Messe Idar-Oberstein die Entscheidung des Bauausschusses bedauert, den Punkt „Bebauungsplan l-42 Am Markt“ von der Tagesordnung abzusetzen (die NZ berichtete). Noch vor Eintritt in die Tagesordnung hatte die CDU-Fraktion beantragt, den Punkt zurückzustellen, da es noch Klärungsbedarf gebe. Dem waren alle Ausschussmitglieder gefolgt.