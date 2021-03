NZ-Umfrage unter Einzelhändlern: Freude über Rückkehr der ersten Kunden

Vor genau einer Woche durften in einem ersten Corona-Lockerungsschritt Gartencenter, Blumengeschäfte und Außenbereiche von Baumärkten unter bestimmten Sicherheitsvorkehrungen wieder öffnen. Auch für Modegeschäfte und andere Einzelhändler galten in der vorigen Woche Corona-Sonderregelungen wie Click and Collect (im Internet oder per Telefon bestellen und dann abholen) oder Einzelverkaufsberatung für einen Haushalt bei geschlossener Ladentür (Terminshopping). Die NZ hatte sich bei einigen Betrieben umgehört, wie die ersten Tage nach dem Restart gelaufen waren. Schon ab heute treten neue Regelungen in Kraft.