Von Kronweiler bis Oberbrombach geht die Reise im dritten Teil der NZ-Umfrage unter den Ortsbürgermeistern in der Verbandsgemeinde Birkenfeld. Unsere Zeitung wollte von sieben weiteren Amtsinhabern wissen, ob sie sich am 9. Juni zur Wiederwahl stellen oder im Sommer Schluss machen werden. Zumindest in dieser Umfragerunde dominieren dabei die Rücktrittsgedanken.